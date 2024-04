Racing Genk en El Khannouss blijven genadeloos streng ondanks 6/6: "Daar zijn geen excuses voor"

Racing Genk is dé ploeg van het moment na hun 6/6 in de play offs, toch blijven El Khannouss en co streng voor zichzelf.

Vorige week maakten ze thuis een einde aan de ongeslagen reeks van de leider, dit weekend gaan ze op verplaatsing winnen bij de regerende landskampioen die in het eigen Bosuilstadion amper punten laat liggen... Racing Genk zit duidelijk in de flow deze play offs.

Door enkele blessures moest Wouter Vrancken wisselen van systeem en dat werpt duidelijk zijn vruchten af. "Het klikt perfect in elkaar", weet ook de trainer. "Al was het vandaag ook een geweldige teamprestatie met veel mentaliteit en een ongelooflijke onverzettelijkheid", verklaarde Vrancken.

Ook El Khannouss, die wat vrijer tussen de linies mag lopen, is in zijn element in dit nieuwe systeem. "El Hadj en ik krijgen veel vrijheid, we kunnen overal lopen. We winnen gewoon verdiend", vertelde El Khannouss na de 0-1.

"Dat is enige smet op wedstrijd"

Toch bleef het nog spannend want Antwerp zal op de Bosuil altijd blijven strijden, dat weet onder meer Barcelona ook na dit seizoen. "We moesten de wedstrijd sneller dood maken", besefte Vrancken maar al te goed. "Dat is de enige smet op deze wedstrijd."

Eén van die kansen waarbij Genk de wedstrijd dood kon maken, was voor El Khannouss die op Lammens kon afstormen. "Ik liet misschien te opvallend weten naar waar ik zou trappen maar toch... Door de wedstrijd was de frisheid wat weg maar dat mag geen excuus zijn, die bal moest gewoon binnen", besloot hij streng maar eerlijk.