Cercle Brugge wint na spannend slot in het Dudenpark met 2-3 dankzij vroege voorsprong tegen Union

Op de tweede speeldag van de Champions' Play-offs intving Union Cercle Brugge in het Dudenpark. Muslic koos in het middenveld opnieuw voor Lemaréchal, ook Siquet startte in de basiself. Bij Union kwam Amoura opnieuw in de ploeg, de geschorste Burgess werd vervangen door Machida.

Op een zonnige zondagnamiddag keken Union en Cercle elkaar in de ogen. Union moest winnen om zeker te zijn van de eerste plaats. Cercle kon met het oog op Europees voetbal ook punten gebruiken. De wedstrijd begint fel met hoge druk van beide teams. Union heeft het daar moeilijk mee en Cercle kan na zes minuten al een dubbele voorsprong opbouwen via Minda en Denkey. Het Dudenpark is verrast en Union moest opzoek naar drie doelpunten. Het wachten tot net voor rust tot Union een penalty krijgt. Utkus raakte het been van Lapoussin en de bal ging op de stip. Koud kunstje voor de Zweed Gustaf Nilsson die de penalty koelbloedig in de rechteronderhoek trapte. In de tweede helft moest Union een 1-2 achterstand ombuigen tegen een stroef Cercle. Union heeft het overwicht maar slikt op de counter toch de 1-3. Denkey geeft mee met Minda die kan voorgeven op Somers. De kapitein legt de bal voor een leeg doel binnen. Union komt nog opzetten en kan in de 92ste minuut de aansluitingstreffer maken maar de gelijkmaker blijft uit. De wedstrijd eindigt met een 2-3 winst voor Cercle. Union doet hiermee een slechte zaak en kan de eerste plaats in het klassement verliezen als Anderlecht punten weet te halen op het veld van Club Brugge.