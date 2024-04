Alexander Blessin laat geen spaander heel van zijn spelers: "We hebben héél stomme fouten gemaakt"

De nederlaag van Union tegen Cercle Brugge kwam hard aan. Alexander Blessin haalde dan ook uit naar de mentaliteit van zijn spelers.

Cercle wint gespannen partij

Cercle Brugge won met 2-3 op het veld van Union. Een nederlaag die hard aankwam bij de Brusselaars en vooral dan bij Alexander Blessin. De coach van Union haalde dan ook bikkelhard uit naar de zijn spelers.

Hij koos ervoor om zijn spelers niet pas in de kleedkamer op hun plichten te wijzen, maar koos ervoor om dit direct na de wedstrijd op het veld te doen.

Toespraak op het veld

Een opvallend beeld was dat Alexander Blessin zijn spelers toesprak op het veld na de wedstrijd. Er werd hem dan ook gevraagd wat hij toen heeft gezegd tegen zijn spelers.

“Wat ik daar gezegd heb? Het ging over de situatie. We spelen tien ‘shit’ minuten die ons deze wedstrijd kosten”, aldus een razende Blessin. Hij begint dan ook de levensbelangrijke Champions Play Offs met een zware nul op zes.

Alexander Blessin haalt uit naar zijn spelers

“We wisten goed genoeg hoe Cercle speelt, maar we waren er niet klaar voor. We hebben héél stomme fouten gemaakt, zowel in onze communicatie als in onze manier van verdedigen. Op zeven minuten tijd stonden we 0-2 achter, tegen deze ploeg...dan wordt het heel moeilijk om terug te keren", is hij hard in zijn analyse.

"Uiteindelijk maken we de 1-2 en hebben we ook meer dan genoeg kansen gekregen op, maar we daar deden we niet genoeg mee. We werden ook niet geholpen door de staat van het veld”, besloot Blessin zijn betoog na de wedstrijd.