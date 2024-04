Union SG communiceert over zaak rond Burgess en is héél duidelijk, club heeft het ook over "onbewezen en onterechte insinuaties"

Het Belgisch voetbal blijft verbazen. Afgelopen weekend speelde Union tegen Cercle Brugge zonder Christian Burgess die geschorst zou zijn geweest. Uiteindelijk bleek dat de verdediger wél mocht meespelen, alleen beweert de club dat dit niet zou kloppen. Union communiceert nu over de zaak.

Om het even wat duidelijker te maken: Burgess kreeg twee speeldagen effectieve schorsing en één met uitstel na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Genk. Die schorsing werd verminderd naar één speeldag effectief en één met uitstel. Hier was de Bondsprocureur het niet mee eens.

Die liet zaterdag via mail weten aan de club dat hij in beroep ZAL gaan. Dat proces werkt dan opschortend, waardoor Burgess wel had mogen meespelen tegen Cercle. Nadien, op zaterdag nog, zou Union-CEO Philippe Bormans gebeld hebben met de Bondsprocureur, wat laat blijken dat de club op de hoogte was hiervan.

Hiervan werd melding gemaakt bij de voetbalbond. Het bleef stil langs de kant van Union, maar de club komt dan toch met een perscommunicatie. Die kan u hier lezen.

'Royale Union Saint-Gilloise en haar CEO de heer Philippe Bormans betreuren de communicatie die vandaag vanuit diverse media werd gevoerd omtrent 'de zaak Burgess', klink het.



'Niet enkel omdat het had betaamd de discussie te voeren op het daartoe geschikte forum, te weten de Disciplinaire Raad van de KBVB die morgen hierover de debatten zal voeren, maar ook omwille van de tendentieuze en foute berichtgeving.'



'Nadat op vrijdag 5 april 2024 de bevoegde bondsinstantie speler Christian Burgess voor één effectieve wedstrijd had geschorst (met één schorsingsdag met uitstel) was er de mogelijkheid voor het Bondsparket om hoger beroep aan te tekenen, termijn die liep tot zondagmiddag 7 april 2024 om 12h.'



'Op zaterdag werd weliswaar in de toekomstige zin door de heer Bondsprocureur een beroep aangekondigd maar dit werd niet tijdig aan de club bevestigd vóór het verstrijken van deze beroepstermijn.'

Union houdt het been stijf en hecht geen enkel belang aan de mail waarin de Bondsprocureur aankondigde dat hij in beroep zal gaan.



'Het aantekenen van hoger beroep is een formele rechtshandeling die pas gevolgen ressorteert op het ogenblik van het effectief voldoen aan de vereisten zoals neergeschreven in het Bondsreglement. Een handeling in het vooruitzicht stellen (“zal beroep aantekenen”) heeft juridisch geen enkele waarde.'



'De club kreeg pas officieel kennis van het hoger beroep op een ogenblik dat de wedstrijd tegen Cercle Brugge teneinde liep. Deze officiële kennisgeving had zich moeten voltrekken vóór 12h, wat dus niet gebeurde.'



'Volstrekt te goeder trouw is de club er bij de voorbereiding van de wedstrijd vanuit gegaan dat de speler Burgess, conform de uitspraak van de bevoegde disciplinaire instantie, niet speelgerechtigd was om op zondagmiddag om 13u30 aan de wedstrijd tegen Cercle Brugge deel te nemen.'

Ook over de telefoontjes die CEO Philippe Bormans gepleegd zou hebben wil de club nog wat kwijt.



'Wat de berichtgeving betreft omtrent vermeende contacten die er zouden geweest zijn om het hoger beroep niet aan te tekenen, distantieert de club zich van deze onbewezen en onterechte insinuaties. De club zal zich thans beperken tot huidige communicatie teneinde de debatten morgen in alle sereniteit te kunnen laten plaatsvinden.'