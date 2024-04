Scorende Kevin Denkey is niet mals voor zijn medespelers: "Ze moeten met meer energie op het veld komen!"

Kevin Denkey was weer heel belangrijk voor Cercle Brugge dat de drie punten kon wegkapen op het veld van Union. Hij is echter wel streng voor sommige van zijn teamgenoten.

Cercle Brugge pakt de punten

Kevin Denkey was wederom belangrijk voor Cercle Brugge. De topschutter van De Vereniging had een groot aandeel met zijn doelpunt in de overwinning. Cercle Brugge wint na spannend slot in het Dudenpark met 2-3 dankzij vroege voorsprong tegen Union

Niet gemakkelijk

“Dit is een mooie overwinning. We wisten dat het hier niet makkelijk zou zijn, maar we waren vanaf de start op de afspraak. We hebben het goed gedaan, al denk ik dat het nog beter kan”, citeert Sporza de spits van Cercle Brugge.

“Ik ben blij dat ik weer kon scoren, zeker omdat het de ploeg geholpen heeft. Dat is voor mij het belangrijkste”, een trotse Denkey.

Streng voor medespelers

“De invallers moeten ons nog wat meer helpen dan ze vandaag gedaan hebben. Ze moeten met meer energie op het veld komen. Tegen Club Brugge was dat ook een probleem”, geeft de spits aan.

Een streng oordeel van de aanvaller na de overwinning tegen Union en al het prachtige parcours dat De Vereniging heeft afgelegd.