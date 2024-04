Het hele verhaal rond de bizarre schorsing (of niet) van Christian Burgess

Het hele verhaal rond Christian Burgess is vrij ongelooflijk eigenlijk. Bij Union beweren ze dat ze niet wisten dat het bondsparket in beroep ging gaan, maar die lijken de juiste procedure gevolgd te hebben.

Burgess zat uiteraard in de tribune in het Dudenpark, maar eigenlijk had hij dus altijd op het veld moeten staan. De fout lijkt immers bij Union SG zelf te liggen. Het bondsparket had dinsdag al twee speeldagen schorsing gevraagd, maar de Brusselaars gingen daartegen in beroep.

Na de zitting van het Disciplinair Comité werd dat er nog één en één met uitstel. Zaterdagmiddag heeft het bondsparket via mail aan zowel Union en Cercle laten weten dat ze ZULLEN in beroep gaan tegen die strafvermindering.

Op zondagvoormiddag, drie uur voor de match, gaat het bondsparket dan ook effectief in beroep. Bij Cercle zijn ze op dat moment ook op de hoogte dat Burgess mag spelen en het nieuws sijpelt door in de perszaal van het Joseph Mariënstadion.

Maar bij Union beweren ze dat ze niet op de hoogte zijn. Om 15u08 krijgt Union dan een nieuwe mail van de voetbalbond waarin staat dat er effectief beroep is aangetekend en dat de zaak dus opnieuw moet voorkomen.

Het wordt dus afwachten of Union effectief kan bewijzen dat ze niet op de hoogte gesteld waren. Maar dat lijkt alvast heel vreemd, gezien Cercle Brugge wel wist dat hij zou mogen spelen.