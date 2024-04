Ex-ref Gumienny spreekt zich héél duidelijk uit over 'zaak Burgess': "Werkt verdachtmakingen in de hand"

Het is toch weer wat Comedy Capers, die zaak rond Christian Burgess. Union was naar eigen zeggen niet op de hoogte dat hij mocht spelen, bij de voetbalbond beweren ze dat ze hen tijdig verwittigden. De zaak komt nu dinsdag voor het Disciplinair Comité.

De scheidsrechters deden het dit weekend goed, want er was amper kritiek. Maar dan was er toch weer die ene zaak waardoor de voetbalbond in een slecht daglicht gesteld werd. Voor ex-ref Serge Gumienny weeral "negatieve reclame".

Gumienny zijn mening is dan ook duidelijk. "Het bondsparket had in deze zaak veel vroeger en duidelijker moeten communiceren. De Disciplinaire Raad had vrijdag al een uitspraak gedaan over de strafmaat", zegt hij in HBvL.

"Als de bondsprocureur daar niet mee akkoord gaat, dan kan hij diezelfde dag toch al beroep aantekenen? Waarom moet hij daar nog een dag mee wachten? En waarom ligt de deadline om beroep aan te tekenen pas anderhalf uur voor de wedstrijd?"

Bij Union zaten ze al met vragen over de onpartijdigheid, zoals Alexander Blessin duidelijk maakte op zijn persconferentie vrijdag. "Dan vraag je toch gewoon om problemen. Ik snap dat Union geen risico wilde nemen. Als de bondsprocureur beweert dat hij de club zaterdagmiddag al per mail heeft ingelicht, dan is het aan hem om dat te bewijzen.”

De kans dat Burgess nu tegen Anderlecht effectief geschorst is, is heel groot. "In een klimaat waarin ze bij Union de neutraliteit van het Referee Department in twijfel trekken, speelt de onduidelijkheid in het dossier van Burgess de verdachtmakingen alleen maar meer in de hand", besluit Gumienny.