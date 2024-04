Union SG-coach verrast met uitspraak over titelstrijd na nederlaag tegen Cercle Brugge

Union SG heeft zondagnamiddag met 2-3 verloren van Cercle Brugge. De Brusselaars kwamen na slechts zeven minuten al 0-2 op achterstand.

Union SG kreeg een flinke klap met oog op de titelstrijd te verwerken te verwerken deze zondag. De Brusselaars gingen met 2-3 onderuit tegen Cercle Brugge.

Anderlecht kan zondag nog een goede zaak doen door niet te verliezen van Club Brugge. Dan komt paars-wit alleen aan de leiding. Maar Alexander Blessin lijkt dat verrassend genoeg niet zo erg te vinden.

"We moeten realistisch zijn. Als Anderlecht vandaag een punt pakt, moeten wij jagen. Dat vind ik wel leuk", vertelde hij volgens Sporza.

"Het zelfvertrouwen kan enkel terugkeren door het spelniveau op te krikken en een reeks neer te zetten. Is het ongeluk of een gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, we zullen op zoek gaan naar de antwoorden", gaat hij verder.

Union moet zo dus mogelijk na lange tijd zijn leidersplaats afgeven. Niet heel erg volgens Blessin. "Hopelijk verandert dat onze mindset om weer op die eerste plaats te jagen."