Union SG krijgt alweer zware klap te verwerken in titelstrijd, Alexander Blessin is duidelijk: "Nu moeten de spelers zelf beslissen"

Union SG verloor zondagnamiddag met 2-3 van Cercle Brugge. De Brusselse club doet zo alweer een zeer slechte zaak in de titelrace.

Na slechts zeven minuten spelen kwam Cercle Brugge al 0-2 op voorsprong. Union had het duidelijk enorm moeilijk, dat zag ook coach Alexander Blessin.

"Het waren tien shitminutes waarin we de wedstrijd verliezen. We waren hier niet op voorbereid. We maakten hele domme fouten in de communicatie en in de defensie", begint hij voor de camera's van Eleven DAZN.

"Als je na zeven minuten 0-2 achterkomt tegen deze ploeg wordt het erg moeilijk", gaat hij verder. "We komen nog terug en hadden genoeg kansen om die tweede goal te maken, dat was duidelijk. De 1-3 besliste de wedstrijd."

Union start zo heel slecht aan zijn play-offs. Anderlecht kan bij winst of gelijkspel tegen Club Brugge alleen aan de leiding komen. Volgende week staat het belangrijke duel tegen paars-wit op het programma.

"Twee nederlagen op rij nu in de play-offs... Er komen nog acht wedstrijden aan. Nu zal de keuze bij de spelers liggen; de koppen laten hangen of opstaan. De prestatie was niet zoals het hoorde te zijn op dit niveau. "