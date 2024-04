Wouter Vrancken haalt zijn gram en haalt fel uit richting pers na 6 op 6

Racing Genk doet weer helemaal mee in de Champions Play Offs, tot grote vreugde van trainer Wouter Vrancken die de wisselvalligheid van dit seizoen doorbroken heeft.

Het was nog maar de derde keer dit seizoen dat Racing Genk 6/6 kon pakken. In oktober deden ze dat tegen KV Mechelen en KV Kortrijk; een paar speeldagen voor het einde van de reguliere competitie tegen RWDM en Charleroi.

Om maar te zeggen dat de vice-kampioen van vorig jaar die een heel lange periode aan de leiding stond nu wel een heel erg middelmatig seizoen beleeft. Als de kwalificatie voor de Champions Play Offs niet werd behaald op de laatste speeldag, was het niet eens middelmatig maar wel ondermaats van de troepen van Vrancken en co.

© photonews

"Vaak net niet geweest"

Genk deed het in de play offs tweemaal zuinig met het kleinste verschil: 1-0 en 0-1. "En dan is het dit seizoen vaak net niet geweest", beseft Wouter Vrancken zelf maar al te goed. "We hebben ons regelmatig in de voet geschoten dit seizoen door een goede situatie uit handen te geven."

Tegen Antwerp en Union dus niet, wat pleit voor het leerproces van Genk. "De jongens hebben het voorbije seizoen heel wat over hen gekregen", zucht Vrancken. "Die kritiek was niet helemaal terecht", vindt hij.

Zuinige ambities

"Maar die 6/6 wil niet zeggen dat we hoog van de toren moeten blazen. We zijn de play offs begonnen met nederigheid maar veel engagement. Er zijn twee mooie stappen gezet maar er zijn nog acht wedstrijden te gaan", beseft hij maar al te goed.

Dat is iets wat we bij elke Genk-speler horen wanneer we vragen naar de amibities van dit Genk in een goede flow: "We bekijken het match per match", luidt het cliché-antwoord. Te beginnen dus volgende week thuis tegen Cercle Brugge.