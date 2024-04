Bondsparket niet mals: dit zijn de schorsingsvoorstellen voor Burgess en Wijndal

Het bondsparket van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft dinsdagmiddag twee wedstrijden schorsing gevorderd voor het ingooien van Christian Burgess (Union) naar Tolu (Genk). Voor de "doelbewuste lichte kopstoot" van Owen Wijndal (Antwerp) wordt één wedstrijd schorsing gevraagd.

In de laatste minuten van KRC Genk - Union (1-0) mocht Christian Burgess aan de cornervlag aan eigen doel een ingooi nemen en gooide daarbij de bal van kortbij in het gezicht van tegenspeler Tolu Arokodare. Scheidsrechter Nicolas Laforge gaf hem daarvoor meteen een rode kaart, tot ongeloof van de verdediger.

Het bondsparket treedt de scheidsrechter bij. "Zulke actie, los van de intensiteit, hoort niet op een voetbalveld", schrijft het bondsparket, dat ook vindt dat de fysieke integriteit van Tolu in gevaar gebracht werd. Daarvoor wilt het parket ook één uitgestelde match schorsing en 2.500 euro boete.

Ook Wijndal werd voor "fysiek wangedrag" uitgesloten, in de 43e minuut van de wedstrijd uit tegen Anderlecht (1-0). Na een overtreding in het voordeel van Antwerp, kwamen Hazard en Wijndal in een schermutseling hoofd tegen hoofd te staan.

En gaf die laatste "een (lichte) kopstoot", schrijft het bondsparket: "De speler Hazard gaat vervolgens na enkele seconden theatraal en volledig overdreven tegen de grond."

Voor het bondsparket is de intensiteit bij die actie van geen tel en vindt dat Wijndal, ondanks de provocatie, zich had moeten kunnen controleren. Omdat Wijndal geen voorgaande schorsingen heeft, zag het bondsparket wel de mogelijkheid om meer uitstel toe te kennen. Het wil dus drie speeldagen schorsing, waarvan twee met uitstel, en 2.000 euro boete.