🎥 Christian Burgess gaat door het lint en laat zijn Union in de steek

Sterkhouder, kapitein en altijd een rots in de branding. Tegen Racing Genk verloor Christian Burgess echter zijn kalmte. Dit kan wel eens beslissend zijn in de titelstrijd.

Racing Genk klopt Union

Racing Genk speelde het slim uit en kon Union een serieuze tik geven. Herboren KRC Genk deelt Union ferme opdoffer uit en springt over Club en Antwerp: Champions' Play-offs liggen helemaal open nu

Het was Christian Burgess die zijn ploeg in het slot in de steek liet.

Zijn eerste rechtstreekse rode kaart

In het slot van de partij wil Burgess een snelle inworp nemen. In plaats van de bal over of naast de speler van Racing Genk te smijten, werpt hij deze los tegen hem.

De scheidsrechter twijfelt niet en trekt direct de rode kaart. Dit is een unicum want voor Burgess is het de eerste rechtstreekse rode kaart in heel zijn carrière.

Dit kan wel eens beslissend worden in de titelstrijd.