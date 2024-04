🎥 Opvallend beeld tijdens KRC Genk-Union SG: Christian Burgess kreeg niet één, maar twee rode kaarten

Christian Burgess werd maandagavond van het veld gestuurd tijdens de 1-0 nederlaag tegen KRC Genk. De verdediger wierp een bal recht op het hoofd van Genk-speler Tolu.

Christian Burgess kreeg een rode kaart in de slotfase van KRC Genk-Union. De verdediger mocht inwerpen, maar vond het nodig om dat met volle kracht tegen het hoofd van Genk-spits Tolu te doen.

Hij werd meteen van het veld gestuurd, maar leek er zelf weinig begrip voor te hebben. Het bondsparket van de KBVB heeft twee wedstrijden schorsing gevorderd. Het parket wil ook één uitgestelde wedstrijd schorsing bovenop een boete van 2.500 euro.

Union liet al weten niet akkoord te gaan met het voorstel. 'Zulke actie, los van de intensiteit, hoort niet op een voetbalveld', klinkt het bij het bondsparket.

Tijdens de wedstrijd kregen we echter nog een opvallend beeld te zien. Een Genk-supporter zag het allemaal van dichtbij gebeuren en had toevallig (of niet?) ook een rode kaart bij zich. Hij wapperde hiermee richting de Union-verdediger.