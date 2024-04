Alweer een gelijkspel in Brugse derby, waar vooral Club niet tevreden mee kan zijn

De Brugse derby is opnieuw op een gelijkspel geëindigd. Cercle Brugge scoorde voor de rust, Club maakte gelijk in de tweede helft. Vooral Club baalt opnieuw.

Voor de derde keer dit seizoen stond er een Brugse derby op het programma. Bij Club Brugge was dat voor het eerst met Nicky Hayen als trainer. Hij zette Skov Olsen en De Cuyper op de bank.

De trainerswissel leverde in de eerste helft nog geen beterschap op bij Club. Cercle deed wat het altijd deed en duwde Club meteen achteruit. Met vier of vijf mensen zette het altijd druk op de bal.

Denkey liet eerst nog een grote kans liggen, maar even later was het wel raak. Hij tikte het mislukte schot van Utkus op een vrije trap binnen. Club had wel kansen, maar Nusa stootte op Warleson.

Net voor de rust was het wel raak. Nusa trapte de gelijkmaker binnen, maar Thiago zette voor uit buitenspel. Dat deed de Braziliaan wel vaker in de eerste helft. Cercle ging dus met 1-0 de rust in.

Club domineert de tweede helft, maar wint niet

In de tweede helft was Club een pak beter dan Cercle, maar scoren lukte niet. Vooral Nusa miste enkele kansen. Het zat Club ook enkele niet mee, zo knalde Vanaken een vrije trap buiten het bereik van Warleson keihard op de lat.

Vijf minuten voor tijd was het dan toch prijs. Skov Olsen werd in de zestien gevonden door Jutgla, de Deen legde de bal in de verste hoek binnen. Nielsen stond in de baan van de bal buitenspel, maar de goal telde.

Club zocht daarna nog naar de winning goal, maar Nielsen raakte niet voorbij Warleson. De Brugse derby eindigt zo voor de derde keer dit seizoen op een gelijkspel, veel schieten beide ploegen met een punt niet op.