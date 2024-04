Club Brugge moest altijd drie punten meepakken: "Het is mij een raadsel"

Het Club Brugge van de tweede helft tegen Cercle, dat is een ploeg die tegen iedereen kan winnen in deze play-offs. Dat van de eerste helft kan van iedereen verliezen. Hoe in één match de wisselvalligheid van blauw-zwart nog maar eens geïllustreerd werd.

Ook Peter Vandenbempt begrijpt er weinig van in zijn wekelijkse analyse voor Sporza. "Naar verluidt is alles plots veel duidelijker bij Club Brugge. Plots weet iedereen nu - onder de nieuwe coach Nicky Hayen - wat hij moet doen." "Maar dan is het mij toch een raadsel: hoe kun je dan zo slecht voetballen voor de rust en gedomineerd worden? Dat is toch wat vreemd. Club voetbalde na de rust wel helemaal anders. Zó veel beter, sneller, vlotter en gretiger." Vandenbempt zag ook dat Club op basis van de kansen een driepunter verdiende, maar... Dat verhaal hebben we inmiddels al te veel gehoord dit seizoen. Ook onder Ronny Deila beloonde Club zich niet altijd wanneer het recht had op een overwinning en het niveau dat Club na de rust haalde, heeft het dit seizoen ook wel al gehaald." Tegen Anderlecht zullen ze een statement moeten maken. In eigen huis en met Europees voetbal op het spel kunnen ze dan revanche nemen voor de thuisnederlaag een tijdje geleden tegen de aartsrivaal. "Dus of het nu allemaal zo anders is bij Club - dat eindelijk vertrokken zou moeten zijn - blijft toch afwachten. Maar - net zoals voor Anderlecht - is er zondag geen betere wedstrijd om te tonen dat het klaar is om alles nog eens op zijn kop te zetten in de play-offs."