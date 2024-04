Analyse De toch wel opvallende keuzes van Nicky Hayen: er viel wel iets voor te zeggen

Nicky Hayen heeft er zijn vuurdoop als coach van het A-elftal van Club Brugge opzitten. Een gelijkspel tegen stadsgenoot Cercle is nu niet meteen iets om 'haleluja' over te juichen, maar Hayen kon toch min of meer tevreden zijn. De keuzes die hij maakte, pakten goed uit.

Hayen heeft één opdracht: het vuur weer in de ploeg krijgen. In de eerste helft was daar weinig van te zien en op sociale media jammerden vele Club-fans dat er niet veel verschil te zien was met Ronny Deila. Nochtans had Hayen twee opvallende keuzes gemaakt in zijn basis. Eerst en vooral: geen Skov Olsen. Die was wel klaar, maar niet 100 procent. En Hayen heeft zich één ding voorgenomen: hij wil spelers die voluit kunnen gaan en alles zullen achterlaten op het veld. En dus spaarde hij de Deen voor de slotfase. Die scoorde de gelijkmaker en zorgde in de slotfase ervoor dat de Vereniging weggedrukt werd. Hij hield het veld immers heel wat breder dan Skoras. Een juiste beslissing dus om zijn rechterflankspeler maar een halfuur te laten opdraven zodat hij nog mee het verschil kon maken. Odoi, ergens was het logisch De tweede opmerkelijke keuze was om Denis Odoi boven Maxime De Cuyper te verkiezen. Ook daar valt iets voor te zeggen, ondanks de vele kritiek die hij er al op kreeg. Odoi is meer verdedigend en ook meer leidersfiguur. En vooral... een echte rechtsback. Het wordt soms vergeten dat De Cuyper tegen zijn voet speelt op rechts en da 's niet altijd evident. Gezien de tweede helft en de vele kansen heeft Hayen wel wat punten gescoord bij zijn bazen. Er waren genoeg mogelijkheden om de match te winnen, twee matchen zelfs. Daarom valt het af te wachten wat ze volgende week in een kolkend Jan Breydel gaan laten zien tegen Anderlecht. De vorige nederlaag tegen de aartsrivaal is immers hard aangekomen.