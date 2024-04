🎥 Had de gelijkmaker van Club Brugge afgekeurd moeten worden?

Club Brugge pakte - gezien het spelbeeld in de tweede helft - een meer dan verdiend punt tegen Cercle. Maar over die gelijkmaker van Skov Olsen zijn er toch wel wat meningsverschillen. Had hij wel toegekend mogen worden?

Skov Olsen scoorde met een afstandsschot, maar... Cercle-doelman Warleson zag ook Casper Nielsen voor zich lopen. Die stond duidelijk buitenspel en liep in de baan van het schot. Hij trok zich wel weg, maar Warleson leek ook rekening te houden met hem.

De meningen waren er achteraf over verdeeld. Had Nielsen invloed gehad op de reactie van Warleson? Velen vonden van wel. VAR Bert Put bekeek de fase nochtans lang en gaf uiteindelijk aan dat het wel een geldig doelpunt was.

"Nielsen spring over de bal, staat niet in het zicht van Warleson en heeft dus geen impact. Maar ik heb hem wel al eens zien afgekeurd worden", aldus Franky Van der Elst bij Eleven Sports.

De analist gaf dat ook in Extra Time aan. Maar niet iedereen was het daarmee eens. Wesley Sonck vond dan bijvoorbeeld weer wel dat het doelpunt afgekeurd had moeten worden.

"Nielsen maakt een schijnbeweging en neemt zo deel aan het spel", zei Sonck. Benieuwd of het Referee Department die fase vandaag zal bespreken in zijn terugblik op het weekend. Ze hebben alvast genoeg om over te spreken.