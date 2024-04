Union SG-coach Alexander Blessin legt uit wat er fout ging tegen KRC Genk: "Dat is waarom we verloren"

Union SG heeft maandagavond met 1-0 verloren. Coach Alexander Blessin zag dat het niet goed was en legt uit wat er misliep.

"We zijn wel wat teleurgesteld om het resultaat", start Union-coach Alexander Blessin zijn persconferentie. "We verloren de wedstrijd in de eerste helft. We toonden twee gezichten."

Union begon een pak slechter dan KRC Genk aan de wedstrijd en geraakte er maar moeilijk bovenop. Tolu kon zijn ploeg verdiend op voorsprong brengen kort voor het halfuur. Hierna konden de bezoekers maar moeilijk kansen creëren.

"We gaven ze veel kansen om pressing uit te voeren. We waren te traag in de opbouw. Genk krijgt dan steeds meer en meer een goed gevoel in de wedstrijd, dan wordt het moeilijk."

"Genk was enkele weken geleden nog niet zeker van de Champions' Play-offs. Nu kunnen ze die spelen zonder iets te verliezen en dat deden ze ook", gaat hij verder.

Blessin legt ook uit wat er misliep tegen Genk. "Wij speelden een beetje met de handrem op. Als je twee weken niet hebt gespeeld is het altijd moeilijk."

"We hadden problemen om de wedstrijd met veel intensiteit te starten. Dat is ook de reden waarom we verloren. We moeten het nu, en zeker volgende week, beter doen.