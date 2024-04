Union heeft één groot probleem met Burgess, buiten zijn rode kaart: "Dan krijgen ze problemen"

Christian Burgess pakte gisteren rood, maar dat was niet het enige probleem dat Union had met de verdediger. Bij de goal van Tolu werd hij er gewoon afgelopen. En dat was niet de eerste keer in de match.

De verdediging van Union - normaal toch hun sterke punt - stond op wankele benen. Zonder Machida en Mac Allister is het een stuk minder allemaal bij de Brusselaars. Sykes en Vanhoutte zijn nu eenmaal niet van hetzelfde niveau. Vanhoutte is zelfs geen verdediger.

"De tegengoal was een grote fout van Moris, maar Burgess is ook supertraag. Dat we nu denken dat Tolu snel is, ligt aan de traagheid van Burgess", meent René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

"Hij werd er meer dan één keer uitgelopen. Als de tegenstander van Union maar met één spits speelt en er moet een verdediger inschuiven, dan krijgen ze problemen. Dan moet Burgess grotere ruimtes bestrijken en hij is niet explosief of wendbaar."

Het gebrek aan snelheid achteraan kan Union nog zuur opbreken, want alle ploegen in de Champions' Play-offs hebben nog snellere spitsen dan Genk. "Zelfs als Burgess op gang is, gaat hij niet snel", weet Vandereycken.

En die rode kaart... Tja... "Hij is normaal een slimme speler, maar zijn rode kaart was terecht. Hij gooit die bal in het gezicht van de tegenstander. Ik dacht eerst even dat Tolu dat uitlokte, maar hij springt maar héél lichtjes. Er is dus geen discussie mogelijk.”