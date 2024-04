Zelfs ex-ref kijkt naar verleden van Burgess: "Eindelijk krijgt hij zijn verdiende loon"

Christian Burgess kreeg in de slotfase van de wedstrijd tegen Genk een rode kaart. Hij smeet bij een inworp de bal in de 95ste minuut recht op Tolu Arokodare. De scheidsrechter beloonde hem met direct rood, tot zijn eigen grote verbazing.

Burgess was oprecht verbaasd over de rode kaart. Het was de eerste rechtstreekse uitsluiting uit zijn carrière. En dat is toch wel vreemd gezien de speelstijl van de Brit en het aantal overtredingen dat hij al maakte.

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny vond het alvast terecht. Die houdt immers ook rekening met zijn verleden "Ik herinner mij een wedstrijd van hem tegen Genk waarin hij wel drie keer rood had kunnen krijgen", aldus Gumienny in HBvL.

Voor Gumienny mocht er immers wel eens een signaal gegeven worden. "Nu kreeg hij eindelijk eens zijn verdiende loon. Een goed signaal voor de rest van zijn play-offs. Het werd hoog tijd dat de refs hem wat strenger in het gareel doen lopen.”

Burgess brengt zijn ploeg daarmee wel in de problemen. Tegen Genk ontbraken zowel Machida en Mac Allister en moest Charles Vanhoutte zelfs gaan depaneren als centrale verdediger. Niet ideaal voor het evenwicht in de ploeg.

Mogelijk krijgt Burgess zelfs twee matchen schorsing en dan mist hij ook nog het burenduel met Anderlecht, dat bepalend kan zijn in deze play-offs. Alexander Blessin moet alvast hopen dat hij snel één of twee van zijn verdedigers recupereert.