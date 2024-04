Wouter Vrancken werd gek over één bepaalde fase... En technisch gezien had hij overschot van gelijk

Christian Burgess brengt meestal wel wat te weeg, maar gisteren heeft hij toch extra zijn best gedaan. Naast zijn rode kaart zorgde hij immers nog voor een opmerkelijk moment dat heel Genk gek maakte.

Wouter Vrancken ging aan de zijlijn door het lint. Wat was er gebeurd? Burgess kreeg bij een uittrap de bal toegespeeld door doelman Anthony Moris, maar vond er niet beter op dan de bal goed te leggen met zijn hand en daarna verder te voetballen.

Bij Genk liep iedereen naar scheidsrechter Laforge, die het bizarre tafereel ook gezien had, maar het met de mantel der liefde bedekte. Bij Genk vroeg echter iedereen een penalty en Vrancken kon zijn ogen niet geloven toen ze die niet kregen.

Het is een fase die we nog niet eerder gezien hebben. Maar het reglement is er wel duidelijk over: Genk had inderdaad een strafschop moeten krijgen. Dat wordt uiteraard gezien als een handsbal in de zestien.

Laforge wou het echter niet te ver drijven omdat er geen Genks gevaar of druk was op dat moment. Maar technisch gezien had hij dus altijd die strafschop moeten geven.

In de geest van de wedstrijd wou hij die niet op die manier laten eindigen. Maar de woede van Genk is wel te begrijpen. Zij zijn immers ook op Anderlecht al door het reglement in de steek gelaten.