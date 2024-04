Union heeft een probleem zonder Amoura: dit is de reden waarom de Algerijnse sneltrein niet speelde

Toch wel een verrassing bij Union SG: geen Mohamed Amoura in de basiself. De Algerijnse topschutter speelde zelfs helemaal niet tegen Genk, terwijl hij wel opwarmde. Achteraf gaf Alexander Blessin daarvoor de reden.

Amoura warmde zowel in de eerste als in de tweede helft op, maar hij kwam toch niet in het stuk voor. Blijkbaar was de botsing die hij deed in de interland tegen Zuid-Afrika erger dan eerst gedacht. Hij had er nog last van en liep rond met een zwart masker om zijn gezicht te beschermen.

“Het risico was te groot. Hij zat met een gebroken bot in zijn gezicht, dat de dokter twee dagen geleden nog had moeten terugduwen. Die zone was ook nog een beetje gezwollen", legde Alexander Blessin uit.

Nochtans had Amoura wel iets kunnen betekenen tegen Genk. "Ik besef dat we zijn snelheid goed hadden gebruiken, zeker in de tweede helft, maar hij had al vijf dagen niet kunnen trainen, dus ik vond het logisch om hem niet op het veld te brengen.”

Amoura zou wel kunnen spelen op de komende speeldag tegen Cercle Brugge. Dan staat de druk al zeker op de ketel bij Union. Voor Blessin is het te hopen dat zijn topschutter met 22 goals dan helemaal hersteld is.

Het spel van Union is toch in grote mate afhankelijk van hun snelheidsduivel vooraan. Het spitsenduo Nilsson-Ayensa kwam tegen Genk amper in het spel voor.