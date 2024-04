Reglement schept dan toch duidelijkheid over controversiële rode kaart van Burgess

Was de rode kaart voor Christian Burgess terecht of niet? Waarnemers zagen de Union-verdediger ingooien, pardoes op het gezicht van Tolu, maar wisten niet of dat wel genoeg was om een rode kaart voor te trekken. Ex-ref Tim Pots schepte duidelijkheid.

Pots doorbladerde het reglement van het Referee Department en kwam bij een beschrijving van de bewuste fase terecht. "Het bewust trappen of gooien van een voorwerp (of de bal) op het speelveld verdient de uitsluiting,” vertelt Pots in HLN.

Wesley Sonck vroeg zich bij Extra Time af wat Burgess nu precies verkeerd deed. "Ik vind dat hij gewoon ingooit", vertelde Wesley Sonck. "Wat doet hij verkeerd? Dat is de vraag. Het is niet slim, maar doet hij iets verkeerd? Je mag ingooien. Staat dit in het reglement?"

Ja dus... De betreffende alinea laat weinig twijfel over. “Het reglement vraagt voor ‘gewelddadig gedrag’ een rode kaart ‘als dat met buitensporige kracht gebeurde’."

"Wanneer het gezicht geraakt wordt, hoeft die buitensporige kracht zelfs niet. Tenzij de gebruikte kracht verwaarloosbaar was, dan moet de speler altijd uitgesloten worden", stipuleert het reglement.

Ook de rode kaart voor Owen Wijndal vond Pots terecht. Al vraagt hij zich wel af of het niet gepasseerd zou zijn als Hazard niet was gaan liggen. In Cercle-Club bleef Denkey op zijn voeten na een confrontatie met Mechele en daar werd het zonder kaarten geregeld.