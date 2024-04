Opvallende mening: "Wat doet Burgess verkeerd? Het is niet slim, maar doet hij iets verkeerd?"

De rode kaart voor Christian Burgess verdeelde ook de voetbalsupporters op onze site. In de reacties zagen we ook veel mensen die niet begrepen waarom hij rood kreeg, want hij gooide gewoon in.

Al was het natuurlijk expres naar het gezicht van Tolu Arokodare gemikt. Scheidsrechter Nicolas Laforge twijfelde echter geen moment en ging meteen naar zijn achterzak. Burgess moet dan ook vrezen voor enkele schorsingsdagen.

Alessio Castro-Montes zei het al na de match: "Hij gooit met opzet op Tolu, maar rood vind ik zeer streng. Misschien werd de scheidsrechter geleid door zijn emoties", aldus de rechtsachter van Union.

Wesley Sonck sloot zich daarbij aan. "Ik vind dat hij gewoon ingooit", stelde hij bij Extra Time. "Wat doet hij verkeerd? Dat is de vraag. Het is niet slim, maar doet hij iets verkeerd? Je mag ingooien. Staat dit in het reglement?"

Al had Filip Joos daar ook iets over te zeggen. Dit is een beslissing die de ref mag maken. "Deze fase staat niet in het reglement", lacht Filip Joos. "Je mag interpreteren als scheidsrechter en zeggen dat dit erover is. Alleen, is het erover?"

Al zeggen ook veel waarnemers dat het 'zijn verdiende loon' is. Zijn discutabele verleden speelde ook mee. Nochtans pakte hij pas zijn eerste rechtstreekse rode kaart: "Een wereldwonder", noemde Joos het nog. "Hij kan de grens van het toelaatbare perfect bespelen, behalve vandaag."