Ervaren sportjournalist fileert de prestaties van twee Union-spelers en doet vaststelling: "Hij heeft een probleem met dieptezicht"

Union heeft een eerste klapje gekregen door die openingsmatch tegen Genk te verliezen. Daarbij vielen twee spelers in negatieve zin op: Anthony Moris en Christian Burgess. De Morgen-sportjournalist Hans Vandeweghe heeft daar ook verklaringen voor.

Eerst en vooral over Moris, die een diepe bal helemaal verkeerd inschatte en zo Tolu makkelijk liet scoren. “Moris heeft een probleem met dieptezicht. Hij is een goede lijnkeeper, maar uitkomen en inschatten hoe het spel loopt, is een probleem", zegt Vandeweghe in De Morgen.

"Hij heeft die bal volledig fout ingeschat. Het is jammer dat het hem net nu overkomt. In de afgelopen drie jaar is het hem nauwelijks overkomen. Zijn dat de zenuwen? Is dat toeval? Maar toch: zelfs al had hij de fout niet gemaakt, dan verdiende Union nog steeds niet de winst. Genk was nog altijd de betere ploeg.”

Over Christian Burgess is al veel gezegd en geschreven. De stoere Britse verdediger speelde één van zijn minste matchen van het seizoen en bekroonde die dan ook nog eens met een rode kaart.

“Het was een combinatie van domheid, frustratie en zijn geschiedenis. Burgess is iemand die eigenlijk te traag is voor het voetbal van Union, maar dankzij zijn slimheid staat hij verdedigend vaak goed."

"De vele fouten die hij maakt op de tegenstander kan hij goed wegstoppen. Burgess moet zowat de enige centrale verdediger zijn die nog geen rode kaart had gepakt. Maar die slimheid is tegen Genk domheid geworden. Dat was pure ergernis. Het leek erop dat Union de pedalen aan het kwijtraken was.”