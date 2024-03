Jan Vertonghen noemt verrassende derde titelkandidaat

De play-offs zijn dit weekend van start gegaan. Anderlecht deed al een heel goede zaak door met 1-0 te winnen van Antwerp.

Belangrijk bij de play-offs is dat er goed aan begonnen worden. Dat heeft Anderlecht op zaterdag gedaan tegen Antwerp. Door de 1-0 nederlaag voert paars-wit al snel de druk op Union SG op.

De meesten kiezen hun titelfavoriet tussen Union SG of Anderlecht, maar Jan Vertonghen ziet er nog een derde. "Zoals ik er nu naar kijk, zie ik drie titelkandidaten. Union, Anderlecht en Antwerp", vertelde hij in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws.

"Antwerp hééft het al eens geflikt. Ik zie bij hen profielen en kwaliteiten die ik bij andere ploegen niet zie. Als Antwerp er moet staan, dan staan ze er vaak ook echt", gaat hij verder.

Verrassend wel, gezien Club Brugge evenveel punten telt. Union blijft natuurlijk de grootste uitdager op het moment. De Brusselse ploeg opent zijn play-offs tegen KRC Genk op maandag. "Union staat bovenaan, maar daar stonden ze de voorbije jaren ook bij aanvang van de play-offs. Ik heb veel respect voor hun project. Er is een geweldige spirit in de ploeg en dat begint bij hun coach, Blessin."

"Net zoals bij ons hebben ze daar de juiste karakters samengebracht. Geen ego’s, maar wel fantastische spelers. Anderlecht was en is een grootmacht in België, wij mogen niet accepteren dat het zolang duurt om te winnen tegen Union. In de twee laatste wedstrijden, daar reken ik de beker bij, hadden we in de tweede helft telkens de bovenhand", besluit hij.