Eén ding is zeker: Anderlecht gaat niet alles winnen, maar het gaat verdomd moeilijk zijn om van hen te winnen

Mark van Bommel is een man die in zijn carrière alles deed om te winnen en gaf dan ook ruiterlijk toe dat zijn ervaren spelers hetzelfde hadden gedaan als Thorgan Hazard in die situatie. Maar de fase symboliseert ook het nieuwe Anderlecht: leep, geslepen en vol met 'klootzakjes'.

Eerder dit seizoen schreven we dat Brian Riemer zowat alle konijnen in en rond het Brusselse een poot heeft uitgedraaid. Maar dit kan je niet meer op puur geluk steken. Het dubbeltje valt dit seizoen wel opvallend veel naar de kant van Anderlecht.

Gent, Genk, Antwerp... het zijn maar een paar matchen in de reguliere competitie die meteen in de gedachten springen, maar het waren er meer. Die gelijkmaker in de slotseconden tegen KV Kortrijk, toen ze met tien stonden. Afzien op Stayen met tien man en toch winnen. Winnen op Charleroi, waar Raman voor de openingsgoal met de voet over de lijn stond...

Klootzakjes... Vraag maar eens in Brugge waarom Vormer zo geliefd was

Het is eigenlijk ongelooflijk als je het allemaal terugbekijkt. Maar dit Anderlecht hoeft dus niet goed te zijn om te winnen. De métier in het elftal is in vergelijking met vorig seizoen exponentieel toegenomen. Toen viel alles op de schouders van Jan Vertonghen.

Vertonghen is op het veld geen koorknaap, vergis u niet. Voeg daar echter nog Schmeichel, Delaney en zelfs Hazard aan toe en je hebt genoeg 'vergif' in je ploeg om zulke wedstrijden over de streep te trekken. Klootzakjes noemen ze hen. Wel, vraag eens in Brugge waarom Ruud Vormer er zo geliefd was.

Alles doen om te winnen. Net zoals Hazard dus deed op het moment dat hij Wijndal dat knikje met zijn hoofd zag geven. Zet daar Delaney of Schmeichel en ze liggen ook te kermen tot de ref twijfelt.

Nee, het niveau van Anderlecht was voor de rust en met elf tegen elf weeral niet goed, maar op één of andere manier trekken ze het laken toch naar zich toe. Dat is wat de voorbije seizoenen ontbrak en nu in overvloed aanwezig is.

Anderlecht is een ambetante ploeg, maar het zal hen worst wezen

Anderlecht gaat deze play-offs niet alles winnen, maar het wordt verdomd moeilijk om van hen te winnen. Ze geven niets weg. Toen Antwerp een beloftevolle counter opzette en Ilenikhena weg was, kwam de net ingevallen Delaney ineens opdagen om de jonge spits naar de grond te werken.

Geel, maar gevaar geweken. Wie had dat vorig seizoen gedaan? Juist, niemand! Anderlecht is een ambetante ploeg om tegen te spelen geworden. Niemand speelt graag tegen zulke 'klootzakjes', maar het zal hen allemaal worst wezen. Resultaten, dat is wat bovenaan het bord van Brian Riemer staat.