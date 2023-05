Van Bommel zelf wat verrast door zijn spelers: "Dan heb je het gewoon goed gedaan"

Je hebt als coach van die dagen dat je meer dan trots bent op je ploeg. In die gemoedstoestand zat Antwerp-trainer Mark van Bommel na de zege tegen Union. Hij leek zelf wat geschrokken over het niveau dat zijn ploeg haalde drie dagen na de bekerfinale.

Twee dagen voorbereidingstijd, da's weinig. Maar Van Bommel had zijn ploeg klaargestoomd. "Je bent heel erg blij als je op Union met 0-2 kan winnen. Onze eerste helft was heel sterk, aan de bal en zonder bal. In de tweede hebben we heel veel discipline getoond."

De datum van de wedstrijd was natuurlijk een doorn in het oog. "Drie dagen na de bekerfinale, ik begrijp het nog altijd niet. Als je Union laat voetballen, krijg je problemen. Ze kunnen heel goed counteren en heel goed verdedigen. Maar als je weinig kansen weggeeft en elke bal met een idee erachter inspeelt... Dan heb je het gewoon goed gedaan."

Keita

Een heel sterke prestatie. "Je kan je ploeg voorbereiden zoveel je wil, maar uiteindelijk ben je afhankelijk van de dagvorm", aldus Van Bommel. "We surften nog wat voort op die bekerwinst. We hielden ze goed in bedwang en het was ook niet zo dat we met z'n allen voor doel gingen liggen hé."

Met een speciale vermelding voor Mandela Keita, die enorm sterk was. Met OH Leuven wordt intussen onderhandeld om hem voor minder dan tien miljoen te kunnen overnemen. Van Bommel dribbelde handig rond het heikele onderwerp. "Op het middenveld hebben we met Arthur, Yusuf, Calvin... heel wat verschillende profielen. We kunnen veranderen zonder dat de kwaliteit naar beneden gaat."