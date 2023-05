Marc Degryse komt met opvallende uitspraak over titelstrijd na nederlaag Union

Union SG deed woensdagavond geen goede zaak door van Royal Antwerp FC. Ook analist Marc Degryse zag een heel zwakke ploeg aan het werk.

Royal Antwerp FC leverde woensdagavond op bezoek bij Union SG een sterke prestatie af. Het pakte met 0-2 ook een heel belangrijke zege voor de play-offs. De Brusselaars speelden dan weer een zeer zwakke partij.

“Ze kwamen op de zijkanten telkens een stapje te laat. En als zij dan toch eens in de buurt van het doel van Butez kwamen, stuitten ze op 'de Antwerpse Muur': Alderweireld-Pacho. Ik zat te kijken en eigenlijk wist ik na de 0-2 al dat de partij gelopen was”, vertelt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Bij het begin van de tweede helft kwam Union SG beter voor de dag, maar Antwerp wist de voorsprong goed vast te houden. Ook individueel was het huilen met de pet op bij de ploeg van Karel Geraerts.

Al ziet Degryse nog mogelijkheden. “Lazare is aan de rust naar de kant gehaald, Boniface werd na een uur vervangen, en ook Teuma was bleekjes. Alles wat op doel ging, vloog er ver over. Een teleurstelling, toch. Maar ik schrijf Union nog niet af, want het zijn knokkers - dat hebben ze bewezen.”