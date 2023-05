Union-speler houdt zich niet in: "Nee, ik was niet onder de indruk van Antwerp"

Bij Union hadden de meesten geen moeite om toe te geven dat Antwerp beter was. Niet zo bij Oussama El Azzouzi. De middenvelder kwam erop bij de rust en vond dat zijn ploeg gewoon niet deed wat ze moesten doen.

De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was dan ook streng. "Er zijn wel nog vijf wedstrijden, we geven zeker niet op", gaf hij als eerste aan. "We hebben de twee doelpunten gewoon weggegeven. Dat moet beter. Onder de indruk van Antwerp? Nee, ik was niet onder de indruk. Het lag gewoon aan ons."

Eenzelfde geluid bij Bart Nieuwkoop. "In de eerste helft gaven we twee goals weg. We speelden niet compact genoeg. Als de ruimtes te groot zijn, dan is het heel moeilijk om overal op tijd te komen. Antwerp heeft dat goed afgestraft."

"Onze sterkte is het collectief, het werken voor elkaar. Vandaag zag je dat niet terug in de eerste helft. We hebben vandaag als team gewoon niet goed genoeg gepresteerd om het Antwerp moeilijk te maken."