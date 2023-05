De recordman van Antwerp mag er weer eentje aan toevoegen: "Blijven aandikken"

Het begint stilaan wel heel grote proporties aan te nemen, het aantal clean sheets van Jean Butez. 20 al in de competitie na de 0-2 tegen Union. "En 27 in totaal over alle competities", voegde hij er zelf met een knipoog aan toe.

Nu moet wel gezegd worden dat Union hem niet echt op de proef stelde. Eén goeie redding moest hij doen op de kopbal van Gustaf Nilsson, maar dat zag er ook wel wat spectaculairder uit dan het was. "(lacht) Ik wil nochtans geen showkeeper zijn", grijnsde hij. "Het zag er allemaal spectaculair uit omdat ik de bal ook wou klemmen. Mijn 20ste clean sheet? Ja, en 27 in totaal hé. Een mooie reeks die we willen aandikken." Dat kan ook met zo'n verdediging en middenveld voor zich. Alderweireld en co waren onwrikbaar. "Alleen de 0-3 ontbrak om de kers op de taaart te hebben. Bij de rust hadden we het ideale scenario voor ons en daarna bleven we in blok staan."