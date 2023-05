Filip Joos heeft duidelijk advies voor speler van Club Brugge

Club Brugge verloor dan wel hun eerste wedstrijd in de Play-offs, Blauw-Zwart heeft toch een paar talenten lopen die uitblinken de laatste weken. Jorne Spileers is een basisspeler geworden onder Rik De Mil en Cisse Sandra komt ook terug boven water de laatste weken.

Bij de podcast 90 Minutes werd er uitgebreid gesproken over de wedstrijd tussen KRC Genk en Club Brugge. Cisse Sandra valt de laatste weken goed en gretig in en dit was Filip Joos niet ontgaan. "Die Sandra viel trouwens echt goed in. Het was jammer dat hij die ene bal mist. Hij heeft echt wel body gekregen", vertelde de analist.

Dit seizoen had het jonge talent van de Bruggelingen nog niet echt veel speelkansen gehad, maar de laatste weken onder Rik De Mil treedt de aanvaller terug op de voorgrond. Analist Filip Joos had ook nog wat advies voor de jonge Sandra. "Mocht ik hem zijn, zou ik zorgen dat ik uitgeleend word aan een ploeg waar er zich meer speelkansen voordoen. Die jongen heeft er echt niets aan om volgend jaar weer nauwelijks te voetballen."

De 19-jarige aanvaller speelt momenteel het meeste van zijn wedstrijden bij Club NXT in de Challenger Pro League. Er zullen waarschijnlijk nog meer speelkansen komen voor de jonge Belg omdat FCB niet veel meer te verliezen heeft. Dit is een kans voor de spits om zich nog meer in de kijker te spelen en te zorgen voor een echte doorbraak.