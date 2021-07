Club Brugge-KRC Genk: 3-2

Club Brugge heeft zijn eerste prijs beet. De landskampioen was in alle facetten de betere van KRC Genk, dat op een diefje 0-1 op voorsprong was gekomen. Via Mitrovic, Lang en Mata werd het 3-1. De Brugse fans kirden van de pret, ondanks de late tegentreffer van Uronen (3-2).

Eindelijk fans in Jan Breydelstadion: het Brugse legioen maakte er een feest van en inspireerden daarbij blauw-zwart. De landskampioen was vanaf het eerste fluitsignaal heer en meester en duwde KRC Genk achteruit.

Mats Rits leefde zich in zijn meer offensieve rol op het middenveld helemaal uit, Charles De Ketelaere zorgde voor Brugs overtal op het middenveld door slim naar binnen te knijpen. Racing Genk kreeg geen voet aan de grond tijdens het eerste halfuur. De lange bal werd te snel gehanteerd en tot overmaat van ramp maakte Onuachu een erg afwezige indruk, al zorgde hij met een kopbal toch voor de eerste Genkse dreiging.

De troepen van John van den Brom waren al lang blij dat ze met 0-0 de rust in konden gaan, maar op slag van rust viel er een appel uit de kast. Heynen zonderde met een ogenschijnlijk simpele, maar geniale doorsteekbal Bongonda alleen voor doel af. De winger liet een attent spelende Lammens kansloos. Het mocht echter niet zijn voor Genk, want met de laatste bal van de eerste helft knikte Mitrovic de hoekschop van Rits voorbij Vandevoordt.

Wet van de sterkste

John van den Brom kon het niet meer aanzien en bracht na de koffie Dessers in de plaats van Onuachu. Aan de wedstrijdverhouding veranderde dat echter niets, integendeel. Club Brugge overrompelde de Limburgers en stond na vijf minuten in de tweede helft zowaar 3-1 voor. Noa Lang poeierde een strafschop in de bovenhoek, nadat Preciado de Nederlander van de sokken had gelopen. Amper een minuut later deed Clinton Mata Jan Breydel helemaal ontploffen met een droge knal, die via de onderkant van de lat in doel ging. Genk murw tegen het canvas, compleet overdonderd door een sterkere tegenstander.

Op het uur haalde John van den Brom met Ito en Heynen twee sterkhouders naar de kant. Veelzeggend, hier viel vanavond niets te rapen voor een zoekend en moeizaam voetballend Genk. Al moest de 19-jarige Lammens bij de pinken zijn op een prima poging van Dessers.

Terwijl de mexican wave door het stadion ging, nam Mats Rits ei zo na Vandevoordt te grazen. De vrije trap van de onvermoeibare middenvelder stierf op de buitenkant van de paal. In de schaduw van Mats Rits speelde de amper 16-jarige Noah Mbamba een dijk van een wedstrijd. Ook Nick Lammens, die andere youngster, kon zich nog onderscheiden op pogingen van Toma (2x) en Dessers. Sterk debuut, er is leven na Simon Mignolet! In de blessuretijd nam Lammens iets te veel hooi op de vork bij het uitkomen, waarna Uronen (in zijn afscheidsmatch?) alsnog voor de eerredder kon zorgen.

Zo werd het zowat de perfecte avond voor Club Brugge, dat vol vertrouwen de competitie kan ingaan. KRC Genk krijgt dan weer een tik(je) te verwerken. Volgende week vrijdag beginnen de Limburgers aan de competitie met een uitmatch bij Standard.