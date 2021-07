Uronen scoort fraai doelpunt in allicht laatste wedstrijd voor Racing Genk: "Doelpunt is niet van tel"

Diep in de tweede helft, toen Club Brugge de schaapjes al op het droge had, mocht Jere Uronen invallen bij Racing Genk. De Fin leukte zijn mogelijk laatste optreden in het shirt van Genk op met een fraai doelpunt.

De immer goedlachse Fin liep er opvallend beteuterd bij na afloop. De nederlaag tegen de landskampioen kwam hard aan bij Jere Uronen. "Natuurlijk! We wilden hier echt winnen. We verliezen hier een trofee. Daar speel je voetbal voor: om trofeeën te pakken."

Uronen moest invallen als rechtachter, maar bekroonde zijn invalbeurt met een knappe goal. Club-doelman Senne Lammens kwam enthousiast uit en bokste de bal in de voeten van de Fin, die met zijn linker snoeihard in het dak van het doel besloot. Dichter dan de 3-2 kwam Genk echter niet meer. "Mijn mooiste goal? Pff, dat weet ik niet. En dat is ook helemaal niet van tel als je een trofee verliest."

Stade Brest

En zo was de Supercup mogelijk de laatste wedstrijd waarin we Jere Uronen (27) in het Genk-shirt aan het werk zagen. De Finse international wordt al weken in verband gebracht met Stade Brest. Uronen vond al een akkoord met de Fransen, terwijl de onderhandelingen tussen de clubs ook de goede kant lijken uit te gaan. "Ik weet niet of dit mijn laatste match voor Genk was. Zo kort na een nederlaag is dat ook niet aan de orde", besluit Uronen, die sinds januari 2016 in de Luminus Arena actief is.