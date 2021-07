Philippe Clement blij met prestatie én met terugkeer fans: "Connectie was er onmiddellijk terug"

Vooraf gaf Philippe Clement aan dat zijn spelers door het harde trainingslabeur onmogelijk fris aan de aftrap van de Supercup konden staan. Wel, daar viel weinig van te merken. Gesteund door haar aanhang won blauw-zwart oververdiend van KRC Genk.

"Dit is een leuke start van de voorbereiding, niet meer dan dat", reageerde Clement koeltjes na afloop. "Ik heb heel veel goede dingen gezien, maar tegelijkertijd vind ik dat we vooral in de eerste helft te weinig hebben gecreëerd. We hadden in die periode veel balbezit, maar het ontbrak ons aan finesse."

"Na de ongelukkige achterstand was onze gelijkmaker in de eerste helft erg belangrijk, na de pauze kwamen we heel scherp uit de kleedkamer. We hadden nog meer doelpunten kunnen scoren. Ik ben blij met het resultaat, maar misschien nog meer met de terugkeer van onze fans. Als je ziet hoeveel energie zij ons meteen gaven... Fantastisch. De connectie is er meteen terug, de band tussen spelers en supporters was er", glunderde Philippe Clement.

Niet gepiekt

De voorbije weken legde Clement er stevig de pees op bij zijn troepen. Desondanks oogde blauw-zwart erg fris tegen RC Genk. "Het is inderdaad al zwaar geweest, dit was de eerste keer dat we op een wedstrijddag geen training hebben afgewerkt. Dus het is zeker niet zo dat we gepiekt hebben naar deze wedstrijd", besluit de T1 van de landskampioen.