Terugkeer van publiek bij wedstrijden zal zo zijn gevolgen hebben voor JPL: "Ze maakten kabaal voor 30 000, oude tijden herleven"

Op Jan Breydel waren zo'n 10 000 supporters getuige van de 3-2 zege tegen Racing Genk in de Supercup. Als het allemaal een beetje meezit, zullen er dit seizoen weer (meer) supporters aanwezig zijn in onze Belgische voetbalstadions. Dat kan volgens Jacky Matthijsen een verschil maken in de stand.

"De terugkeer van de supporters zal zijn invloed hebben. Vooral clubs met een luidruchtige aanhang, zoals Club, zullen profiteren", klinkt het bij de beloftecoach van de Belgische U21 in Het Belang van Limburg. Dat was zaterdag alvast het geval in Jan Breydel. "Ze maakten kabaal voor 30.000. Oude tijden herleven." Al kan het ook een nadeel betekenen als de resultaten tegenvallen. "Het kan ook averechts werken. Als je niet goed bezig bent, kunnen ze zich tegen je keren."