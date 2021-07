Mike Trésor zal zijn weg nog wat moeten zoeken bij Genk: "Samenwerking met Bongonda verliep wel al goed"

Mike Trésor Ndayishimiye - "zeg maar Mike Trésor" - heeft zijn officieel debuut gemaakt voor Racing Genk. De nieuwste aanvaller van de Limburgers moet zijn weg in het elftal nog wat zoeken, maar hoopt te groeien.

"Ik was zeer tevreden dat ik aan de wedstrijd mocht beginnen”, zei hij. “We gaven het te snel weg na onze belangrijke openingsgoal. Daarna was het een dodelijk moment toen zij de 2-1 maakten. Bovendien speelden ze thuis.”

Het is nog even afwachten hoe John van den Brom de aanvaller gaat gebruiken. “Of ik mijn plek in dit elftal gevonden heb? Ik weet het niet. Ik probeer mijn best te doen als de trainer mij de kans geeft. Het is allemaal nieuw natuurlijk, maar ik vond dat het vrij gemakkelijk ging. Ook de samenwerking met Bogonda verliep vlot. Hij is technisch gevaarlijk en gebruikt goed zijn snelheid.”