Union wint de afscheidsmatch van Kristof D'Haene en profiteert optimaal van de misstap van Genk

Union heeft op de laatste speeldag van Kortrijk gewonnen. Na de rust maakte het nog een achterstand volledig goed en werd het 2-4. Zo kwam Union op gelijke hoogte van Genk.

Het was sowieso al een speciale wedstrijd voor D'Haene. Voor de aftrap werd hij uitgebreid in de bloemetjes gezet. Zijn familite mocht de aftrap nemen en er was een gigantische foto voor hem.

In het begin was Union de betere ploeg. Terho trapt een 1e grote kans hoog over, maar na een kwartier was het wel prijs. Teuma met een knappe steekbal op Boniface. Die gaf de bal met de hak terug centraal, waar Terho stond te wachten. Die twijfelde niet en trapte in één tijd binnen.

Daarna kreeg Adingra op de counter nog een grote kans, maar hij besloot op Vandenberghe. Ondertussen begon Kortrijk de partij over te nemen. Op vrije trap maakten ze ook gelijk. Selemani gaf een perfecte vrije trap en Silva kopte overhoeks binnen.

Kortrijk kwam ook op voorsprong. D'Haene ging op wandel en werd in de 16 neergehaald. Penalty en D'Haene zette zich achter de bal. Hij trapte in 2 tijden binnen. Zo werd zijn afscheidsmatch nog wat specialer. 2-1 was de ruststand.

© photonews

Na de rust bleef Union het moeilijk hebben. Geraerts bracht 4 man tegelijk in en dat leverde wat op. Eerst scoorde Union op vrije trap. Teuma gaf een goede voorzet, Vandenberghe ging onder de bal door en Watanabe kopte onder druk van Burgess pardoes in eigen doel.

Daarna bleef Union doordrukken. Het was pompen of verzuipen voor Kortrijk. Adingra kon ver oprukken en gaf een goede voorzet. Nilsson stapte over de bal en Terho trapte zijn 2e van de avond binnen.

In het slot maakte Adingra nog de wedstrijd af na mistasten bij de Kortrijkse verdediging. D’Haene kreeg nog zijn applausvervanging en zo eindigde de wedstrijd op 2-4.

Door het gelijkspel van Genk kwam Union op gelijke hoogte en beginnen beide ploegen met hetzelfde aantal punten aan de play-offs.