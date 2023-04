Zwak Racing Genk ziet Union nog naast zich komen in de stand, Charleroi mist de Europe Play-offs

Charleroi en Racing Genk hebben 2-2 gelijk gespeeld. Charleroi valt daardoor uit de top acht, Racing Genk ziet Union nog naast zich komen in de stand.

Er stond nog heel wat op het spel in de match tussen Charleroi en Racing Genk. Charleroi was bij winst zeker van de top acht en de Europe Play-offs, Racing Genk wou de reguliere competitie afsluiten als leider.

De match startte met een dolle openingsfase. Na twee minuten duwde verdediger McKenzie de 0-1 op het bord na een vrije trap voor Racing Genk. Een droomstart waarvan het geen minuut kon genieten, want Charleroi maakte via Mbenza al meteen gelijk.

Racing Genk had het na die openingsfase echter moeilijk en het was Charleroi dat de beste kansen kreeg. Vandevoordt moest twee keer goed tussenkomen. Racing Genk herstelde nadien wel en na een halfuur schilderde Paintsil de bal op het hoofd van Samatta: 1-2 bij de rust.

Na de rust zocht Charleroi nadrukkelijk naar de gelijkmaker want door de resultaten in de andere wedstrijden was Charleroi uit de top acht gevallen. Na vijf minuten in de tweede helft was het al raak. Heynen leed balverlies en Nkuba schoot uit uiteindelijk door de benen van Vandevoordt binnen.

Racing Genk speelde eigenlijk geen kans meer bij elkaar in de tweede helft, terwijl Charleroi bleef zoeken naar de verlossende derde goal. Want uiteindelijk bleek die derde goal cruciaal te zijn. Cercle Brugge ging met 2-3 bij Zulte Waregem, waardoor Charleroi uit de top acht valt en hun seizoen erop zit.

En ook Racing Genk zal niet met een topgevoel aan de Champions’ Play-offs beginnen. Union won namelijk op KV Kortrijk en komt zo naast Racing Genk in de stand, maar Racing Genk sluit toch af als leider op basis van het doelpuntensaldo.