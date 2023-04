Dimitri De Condé doet bijzonder bizarre uitspraak over de landstitel

KRC Genk speelde 2-2 gelijk op het veld van Sporting Charleroi en daardoor eindigen ze in de reguliere competitie op de eerste plaats. Dimitri De Condé was uiteraard heel tevreden met die eerste plaats, want hierdoor is Genk nu al zeker van een avontuur in Europa volgend seizoen.

De doelstelling van de Genkies voor het seizoen was in de top 4 eindigen en zo weer Europees voetbal te spelen. Deze doelstelling is alvast bereikt en zo kijken ze bij de leider nu uit naar de landstitel.

Het Europese ticket is alvast binnen voor KRC Genk. Daardoor is er toch al wat druk van de ketel en kan De Condé zo toch al een belofte doen aan eventuele nieuwe spelers om zich te tonen in Europa. De titel zou een bekroning zijn op het goede seizoen dat de Limburgers spelen.

Het Head of Football van KRC Genk sprak bij Het Laatste Nieuws over het seizoen van 'zijn' Genk en de mooie vooruitzichten, maar begon met een bizarre uitspraak. "Het seizoen van Racing Genk is ook geslaagd als we geen titel behalen", klonk het.

"Je moet ook weten van waar we komen. Dat we nu al een Europees ticket beet hebben door eerste te eindigen in de reguliere competitie, is zeker een grote meerwaarde voor de toekomst. Dat is ook belangrijk voor het aantrekken van nieuwe spelers."