Doelman Maarten Vandevoordt heeft nieuws voor de fans wat zijn toekomst bij Racing Genk betreft

Racing Genk speelde op de laatste speeldag van reguliere competitie 2-2 gelijk tegen Charleroi. Doelman Maarten Vandevoordt had nog wat nieuws over zijn toekomst.

Racing Genk speelde geen goede match tegen Charleroi, maar kon toch nog een 2-2 gelijkspelen. Daardoor ziet Racing Genk nog Union naast zich komen in de stand, maar toch sluiten de Limburgers de reguliere competitie af als eerste.

Volgens doelman Maarten Vandevoordt kon er toch al een klein feestje gehouden worden in de kleedkamer, want Racing Genk is nu al zeker van een Europees ticket.

Toch nog een seizoen in Genk

Maar zal dat nog met doelman met Vandevoordt zijn? Want er waren geruchten dat Vandevoordt niet in 2024, maar deze zomer al zou vertrekken naar Leipzig. Maar de doelman van Genk had goed nieuws voor de fans van Racing Genk.

"Of ik dat Europees ticket nog zal verzilveren bij Genk? Daar ziet het wel naar uit, ik denk dat ik, zoals voorzien, nog een seizoen blijf alvorens ik naar Leipzig trek", zei hij bij Het Belang van Limburg.