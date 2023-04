Het doek valt: Zulte Waregem degradeert na spektakelduel, Cercle Brugge in extase naar play-off 2

Zulte Waregem moest winnen om zich te kunnen handhaven in eerste klasse, Cercle Brugge maakte nog kans op play-off 2. En dus kregen we een beklijvend duel op leven en dood aan de Gaverbeek.

De supporters van Zulte Waregem waren vooraf creatief aan de slag gegaan met een prachtige tifo tot gevolg en dat moest ook op het veld afstralen naar de spelers.

Die hadden een vertrouwensboost gekregen door met 1-5 te winnen in Eupen en dus koos coach D'Hollander voor dezelfde elf namen.

Snelle dubbele opdoffer

Bij de bezoekers ook weinig redenen tot wisselen aan de rand van play-off 2. Van Der Bruggen verving wel Abu Francis, maar de onfortuinlijke middenvelder moest er na een halfuur af met een blessure - helemaal groggy.

De spelers van Zulte Waregem waren op dat moment al eventjes helemaal groggy gespeeld. In enkele minuten was het 0-2 geworden via eerst Siquet en dan Ueda op de eerste twee kansen.

Essevee kwam in de eerste helft een paar keer aandringen, maar toonde aanvallend te weinig stootkracht. Een elfmeter voor Vormer werd geannuleerd door de VAR.

Houdini?

Aan de overkant kreeg Cercle op aangeven van de VAR wél een elfmeter, maar Ueda trapte daarbij zichzelf aan en dus gingen we rusten met 0-2 in plaats van 0-3.

Tegen het canvas dus, dat Essevee. Maar nog geen appelmoes. En dus waren er nog 45 minuten over om een echte Houdini-act uit de sloffen te toveren.

Lukas Willen zorgde op het uur voor het eerste bedrijf met een knap schot overhoeks, enkele minuten later was het via Ndour zelfs al 2-2.

De 3-2 van Fadera werd afgekeurd en dus gingen we naar een nagelbijter, want ook Cercle Brugge moest winnen als het play-off 2 wilde halen.

Somers met doodsteek

Bostyn kon nog een paar keer de 2-3 uit zijn netten houden, maar na een schot van Denkey was Somers er als de kippen bij om de 2-3 tegen de netten te schuiven.

Dat was voldoende voor Cercle Brugge voor play-off 2, want Charleroi kon niet winnen van KRC Genk. Voor Essevee valt het doek na achttien jaar op het hoogste niveau.