Jeugdproduct trapt zijn ploeg in play-off 2 en heeft opvallend verzoek voor ... zijn professoren

Cercle Brugge wist zich op het veld van Zulte Waregem te verzekeren van play-off 2. Met dank aan Thibo Somers, die in de slotfase de winning goal lukte.

"Het was een ongelooflijke wedstrijd. We hadden het met de 0-3 voor rust al kunnen klaren, maar missen dan die strafschop en kregen het na rust nog heel moeilijk", aldus Thibo Somers.

"Zulte Waregem kwam gelijk tot 2-2. Dan is het een ideaal scenario dat ik de 2-3 kon maken en ook zo laat in de wedstrijd."

© photonews

"Zelf was ik niet bezig met de match van Charleroi tegen Genk, maar ik zag wel de blijdschap op de bank en in de tribunes na de match dus toen wist ik genoeg."

"Het zorgt voor veel blijdschap, maar als je overal mensen in tranen rondom je ziet dan is dat natuurlijk ook pijnlijk. Sorry voor hen, maar we zijn wel blij met play-off 2."

Studies

Al betekent dat ook dat de vakantie dus nog niet begint voor De Vereniging, maar wel voetballen tot begin juni. "En ik heb op 6 of 8 juni al mijn eerste examen."

De studies kinesitherapie zullen dus misschien een beetje het slachtoffer zijn: "Bij deze een oproep aan mijn professoren om wat mild te verbeteren. Ik hoop dat ze wat compassie hebben met mij."