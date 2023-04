Supporters Zulte Waregem maakten met weergaloze tifo indruk op vriend en 'vijand': "Daarom horen ze echt thuis in eerste klasse"

Alles of niets. Dat was meer dan ooit het devies aan de Gaverbeek in Waregem. De supporters hadden de boodschap meer dan begrepen en maakten indruk op vriend en vijand.

Een stadion dat in no time werd uitverkocht, goed voor 12.291 uitzinnige supporters. En het hadden er ook 15.000 of 18.000 kunnen zijn. De sfeer zat er uren voor de match al in, iedereen was gezond nerveus en de fanions werden aangemoedigd - inclusief erg knappe tifo, zo groot was hij nog nooit aan de Gaverbeek. "Een passie die we delen tot de dood", aldus de tifo met zeer duidelijke bewoordingen voorafgaand aan het duel met Cercle Brugge. Het zorgde voor heel wat inspiratie, ook bij de spelers. Al konden die uiteindelijk wel niet voor de redding zorgen, het werd een 2-3 nederlaag. © photonews "Sommige spelers waren misschien wat onder de indruk, maar het is echt heel mooi wat de supporters hebben laten zien", aldus coach D'Hollander. "Aan de supporters heeft het zeker niet gelegen", pikte Jelle Vossen in. "Ze hebben ons enorm gesteund, we kunnen hen enkel bedanken." Spirit En zelfs bij Cercle Brugge waren ze onder de indruk: "De spirit van Waregem en hun fans bracht hen opnieuw in de match", aldus coach Muslic. "Dit is een tribuut voor deze club. Ik heb veel respect voor deze support, deze energie, deze gekke atmosfeer. Het maakt het heel spijtig voor hen, ze horen in eerste klasse thuis met zo'n aanhang."