"Waanzin, wereldvreemd, full control voor supporters" - Zet reglementswijziging Pro League de deur open voor excessen? Hopelijk zegeviert het gezond verstand

De Pro League heeft een belangrijke reglementswijziging doorgevoerd als het gaat over stopgezette wedstrijden. Maar daar schuilt volgens de supporters zelf ook een gevaar in.

Eerst de feiten: het zal niet meer gebeuren dat een wedstrijd zal beslist worden via de 'groene tafel'. Elke wedstrijd zal uitgespeeld worden op het veld.

Supporters kunnen dus niet meer een resultaat afdwingen door projectielen of dergelijke op het veld te gooien. Of dat is toch minstens de insteek van de Pro League zelf.

Geen groene tafel meer

"Het voorbije seizoen zijn we enkele keren geconfronteerd geweest met incidenten waarbij toeschouwers moedwillig wedstrijden verstoorden om zo het resultaat te kunnen bepalen. Dit druist uiteraard helemaal in tegen het sportieve principe, waarbij het resultaat op het veld bepaald wordt", aldus CEO Lorin Parys.

"We hebben een onderzoek gedaan naar de regelgeving in andere competities en hebben deze reglementswijziging uitgewerkt die vanaf komend seizoen van toepassing is. Wedstrijden zullen vanaf nu beslist worden waar dat hoort en dat is op de grasmat."

Een wedstrijd zal - behoudens Europese, beker of andere matchen - ten laatste dinsdag worden ingehaald. En dat moet de excessen doen stoppen.

Al is in Nederland ondertussen gebleken dat er net meer wedstrijden worden stopgezet door de nultolerantie. En op een of andere gekke manier zet het ook de deur open voor nieuwe excessen.

Dit is gewoon waanzin. Kunnen jullie nu echt niets anders verzinnen dan een kopie maken van Nederland. En denken jullie nu echt dat dit de hooligans gaat afschrikken. Verplaatsing, opwarming spelers,....voor pakweg bijvoorbeeld nog een kwartier te spelen. Gek, gekker, gekst... — Luc VB (@luc_vb55) June 22, 2023

Schitterend. Full control voor de supporters. Bij 2-0 en als het niet draait de match stilleggen. — Nummer7 (@Nummer147) June 21, 2023

Dus ... Het is minuut 70, uw ploeg staat voor maar begint het fysiek moeilijk te krijgen.

Gooi agouw wat brol op het veld en uw ploeg kan twee dagen later, fris als een hoentje, de drie punten pakken. pic.twitter.com/vIXCaKnGAJ — Filip Legueux (@ArmenianBeast) June 21, 2023

Zeer dom reglement, een uitvak met slechte wil kan na 2 minuten een match stilleggen en hun ploeg 2 dagen later zien spelen voor de 3 punten in een stadion zonder thuispubliek. Extra reden voor hooligans om met pijlen te gooien ipv minder redenen. — Kevin Decadt (@Sportingcat) June 21, 2023

Oh jullie zijn zo wereldvreemd op vlak van supporters.. — Glenn⚽️ (@VercruyssenG) June 22, 2023

Dus na, laat ons zeggen, 3 minuten bepalen de uitsupporters dat er vanaf minuut 4 geen thuisvoordeel meer is? Snap ik dat goed? 😖— Bart 🏆🏆🏆 (@Bart26327598) June 21, 2023

Supporters vrezen dat ze als thuisploeg gestraft kunnen worden wanneer de bezoekers bewust dingen gaan op het veld gooien - dan zijn ze hun 'thuisvoordeel' kwijt. Of dat er fans gaan ingrijpen bij een achterstand om zo uitstel te krijgen voor hun ploeg.

Er werd al meermaals gepleit om ook sowieso een puntenaftrek te doen bij ploegen die zwaar in de fout gaan, maar daarvan is nog steeds geen sprake in het nieuwe reglement. Verder wordt het ook tijd om de pakkans te vergroten.

Gezond verstand

Op dat gebied zijn er ook plannen - ook in samenwerking met de bevoegde ministers - om meer en strenger op te treden en stadionverboden ook in praktijk meer te laten uitvoeren. Maar ook op dat gebied zijn er voorlopig nog mazen in het net.

In principe is het plan zeker goed. Rest nu de vraag wat er in de praktijk allemaal gaat gebeuren. We kunnen alleen maar hopen dat het gezond verstand zal zegevieren.