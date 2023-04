Rollercoaster van laatste plaats naar ... play-off 2, coach en spelers slaan zichzelf met recht en reden op de borst

Flashback naar 11 september 2022. Cercle Brugge staat helemaal laatste in de competitie. Of hoe het kan verkeren.

Zulte Waregem en Cercle Brugge telden na acht speeldagen allebei 5 op 24. De ene ploeg degradeerde na een nederlaag tegen de andere.

En die andere ploeg - noem het geen club, maar een Vereniging uiteraard - speelt ... play-off 2. "Ik wilde voor succes zorgen bij Cercle Brugge", aldus coach Muslic.

© photonews

"Daar was ik verantwoordelijk voor. Het is een mijlpaal voor ons om de top-8 te halen. We hebben daar heel hard voor gewerkt."

"We laten teams als Charleroi en Anderlecht achter ons, dat is gewoon knap gedaan. In play-off 2 gaan we er match voor match vol voor gaan."

Geen derby's

Een gevoel dat ook leefde bij goalgetter Thibo Somers: "We gaan het wedstrijd per wedstrijd aanpakken. Het is jammer dat er geen Brugse derby's bij zijn, maar het blijven mooie affiches."

"Deze ploeg play-off 2 kunnen schenken geeft een uniek gevoel. Na een paar moeilijke jaren zijn we aan het groeien. Vorig jaar waren we er al dicht bij, nu is het gelukt."