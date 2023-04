Jelle Vossen laat emoties de vrije loop na degradatie met Zulte Waregem en spreekt over zijn voetbaltoekomst

Een week geleden was er nog bijzonder veel geloof in de goede afloop, nu viel het doek voor Zulte Waregem in 1A. Jelle Vossen was achteraf tot tranen toe bewogen.

"Dit is een enorme ontgoocheling. De grootste ontgoocheling uit mijn carrière tot dusver", aldus Jelle Vossen eerlijk na de 2-3 tegen Cercle Brugge.

"We kregen de kans om het nog te klaren in de laatste match, maar het is net niet gelukt. Dat is het verhaal van het volledige seizoen: net niet. Een paar centimeter buitenspel, anders was het 3-2."

© photonews

"Zulte Waregem is geen club voor 1B, dat is duidelijk. En dat hebben we deze wedstrijd ook opnieuw duidelijk gemaakt. Met dank ook aan de supporters, die we echt moeten danken na deze match."

"We zijn er nog dicht bij gekomen. In de kleedkamer was iedereen vooral ontgoocheld. Het is frustrerend met al onze kwaliteiten."

Nog voetballen

"Zeker na Nieuwjaar hadden we de kwaliteiten voor 1A. Door blessures en schorsingen zijn we nooit op volle sterkte geweest."

Rest de vraag: waar ligt zijn eigen toekomst? "De club is nu belangrijker dan mij, dat zal nog moeten blijken. Voor de supporters is dit ook heel erg. Met hun support voelen wij ons gefaald als speler. Ik wil sowieso nog voetballen, dat is duidelijk."