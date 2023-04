KAA Gent geeft plekje in top vier op onwaarschijnlijke wijze weg tegen Oostende, KVO neemt in schoonheid afscheid van 1A

KAA Gent had het allemaal in eigen handen. Winnen tegen het gedegradeerde KV Oostende betekende sowieso Champions' play-offs voor de Buffalo's. Op voorhand leek het niet de moeilijkste klus voor de Buffalo's, maar dat bleek toch anders te zijn.

KAA Gent had het allemaal in eigen handen vanavond. Winnen tegen het recent gedegradeerde KV Oostende was genoeg om Club Brugge uit de Champions' play-offs te houden en zelf mee te strijden tot aan de eindstreep voor het hoogst haalbare. De Buffalo's hadden in de Conference League met 4-1 verloren van West Ham, maar dat resultaat mocht geen invloed hebben op de wedstrijd van vandaag. Meteen bij de aftrap was het wel heel erg duidelijk dat Oostende de drie punten niet zou cadeau doen aan Gent. Een gevaarlijke pass in de rug van de verdediging zorgde al meteen voor de nodige problemen bij doelman Nardi. Hij was genoodzaakt om de bal met een glijdende tackle te ontzetten.

Nadien nam Gent de wedstrijd in handen. In het openingskwartier was Vadis Odjidja de man met de meeste aanvallende impulsen. Met enkele goede acties en knappe passes zorgde hij voor het gevaar bij de thuisploeg. Maar na dat openingskwartier gaven de Gentenaren de wedstrijd beetje bij beetje uit handen. KV Oostende voetbalde enkele goede kansen bij elkaar. De mannen van Hein Vanhaezebroeck kwamen heel erg moeilijk in hun eigen spel. Uiteindelijk bleek doelman Paul Nardi de man van de eerste helft te worden. KV Oostende kwam enkele keren heel dicht bij een doelpunt, maar zowel Sakamoto als Hornby geraakten maa niet voorbij de Gentse doelman. Met enkele serieuze waarschuwingen gingen de mannen van Hein Vanhaezebrouck de rust in.

Iedereen dacht misschien wel dat KAA Gent na de rust de wedstrijd zou gaan overnemen, maar het wou maar niet lukken. Een klein kansje voor Vadis is het enige wat te noteren viel van de Buffalo's in de eerste tien minuten na de rust. En als donderslag bij heldere hemel gaf Hornby na tien minuten in de tweede periode wat Oostende verdiende, de voorsprong. Een knappe aanname en een onhoudbaar overhoeks schot zette de bezoekers op voorsprong. Ongeloof op de tribunes, want dit betekende dat KAA Gent geen Champions' play-offs zou spelen, maar veroordeeld werd tot de Europe play-offs. Gemor op de tribunes en ook Hein Vanhaezebrouck had er genoeg van. Vadis, Torunarigha, Fofana en Samoise moesten naar de kant. Tissoudali, Godeau, Castro-Montes en Hong moesten de nederlaag komen omzetten in een overwinning.

Ook met de vier nieuwe jongens op het veld lukte het Gent niet meteen om een degelijk slotoffensief op poten te zetten. Dertien minuten voor tijd was het dan toch prijs voor de Buffalo's. Eerst kwamen ze nog goed weg, want Hornby stond in de weg bij een poging van McGeehan die anders waarschijnlijk tegen de touwen zou gevlogen hebben. Enkele minuten later kreeg KVO het deksel op de neus. Even verdedigden dete zwak. Sven Kums kon de bal voor doel geven en wie anders dan Hugo Cuypers gleed de gelijkmaker tegen de netten. Nog enkele keren kwamen ze heel dicht bij de 2-1, maar uiteindelijk maakte Nick Bätzner er net voor het einde 1-2 van. Een koude douche voor heel Gent, dat zich nu dus zal moeten focussen op de Europe play-offs. Het is bijna ongelooflijk dat Gent deze goede uitgangspositie nog uit handen gegeven heeft, maar niet minder waar. Hier is het laatste nog niet over gezegd...