Hein Vanhaezebrouck zag woedend staflid: "Ik heb hem zelf moeten stoppen"

Hein Vanhaezebrouck zag zijn KAA Gent gisteren met 1-2 de boot in gaan tegen KV Oostende. Door deze pijnlijke nederlaag liepen ze de Champions' play-offs mis.

Coach Hein Vanhaezebrouck zag zijn KAA Gent gisteren op zeer pijnlijke wijze onderuit gaan tegen KV Oostende. De Buffalo's verloren met 1-2 tegen de degradant en speelden zo op de slotspeeldag hun vierde plaats in het klassement kwijt aan Club Brugge. Toch had Hein Vanhaezebrouck heel veel respect voor zijn tegenstander op de persconferentie.

"Uiteraard verwachtten we allemaal dat we zouden winnen van een pas gedegradeerd Oostende, maar we hebben vandaag geen degradatieploeg gezien, hé. Ik ken heel veel mensen bij KVO en heb een goede band met die gasten."

"Zij zeiden allemaal dat als ze vijf keer op die manier gespeeld zouden hebben dit seizoen dat ze niet zouden gezakt zijn. Vijf keer maar hé, geen dertig keer. Vijf was genoeg geweest", benadrukte de coach van Gent op de persconferentie.

Milicevic nooit zo kwaad gezien

Ondanks het respect voor KV Oostende was de teleurstelling in het Gentse kamp toch wel groot. "Ik heb Danijel Milićević nog nooit zo kwaad gezien als vandaag", vertelde Vanhaezebrouck over zijn assistent.

"Hij was furieus en normaal is Danijel iemand die heel rustig is. Hij was niet te spreken over wat hij zag op het veld. Er waren veel zaken waar hij al een heel jaar op werkt die vandaag alsnog foutliepen. Ik heb hem op een bepaald moment zelf moeten stoppen", lachtte de coach van Gent lichtjes op de persbabbel.

"We hebben alles voorbereid zo goed als het maar kon. Het enige wat als uitleg zou kunnen is dat we niet 100% fit waren vandaag. We zouden dat anders kunnen doen door beloften te zetten, maar ja, zij gaan wellicht niet naar 1B gaan."

"Ze spelen in eerste amateur en gaan wellicht niet bij de eerste vier eindigen. Dan kan je ook niet zeggen dat je op die mannen kan rekenen om ons hier in de Champions' play-offs te trappen, hé. Je moet alles op zijn plaats zetten en de realiteit zien", besloot Vanhaezebrouck.