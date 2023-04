KAA Gent heeft geen goed nieuws over blessure Laurent Depoitre

In de wedstrijd van zondag blesseerde Laurent Depoitre zich. Gent moest de match met zijn tienen uitspelen, omdat Vanhaezebrouck al zijn vervangingen had opgebruikt.

De club komt nu met nieuws over de blessure van Depoitre. “Laurent Depoitre heeft zich zwaar geblesseerd in de wedstrijd tegen KV Oostende”, klinkt het op de website van de club. “Kort na zijn invalbeurt scheurde hij de achillespees van zijn linkervoet. Depoitre moet geopereerd worden en daarna langdurig revalideren.”

De 34-jarige aanvaller maakte dit seizoen 7 doelpunten en gaf ook 5 assists. In 7 seizoenen kwam hij in 239 matchen in actie voor KAA Gent. Met 67 doelpunten is hij clubtopschutter.

“We wensen Laurent veel goeie moed en een succesvolle revalidatie”, laat KAA Gent nog weten. Depoitre heeft bij de Buffalo’s nog een contract tot eind volgend seizoen.